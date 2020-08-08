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  3. Eski nişanlısının evini basıp 4 kişiyi vurdu! Abisi olay yerine gelirken 2 kişiyi öldürdü

Eski nişanlısının evini basıp 4 kişiyi vurdu! Abisi olay yerine gelirken 2 kişiyi öldürdü

Sakarya'nın Erenler ilçesinde ayrıldığı nişanlısının başka biriyle nişanlandığını öğrenen 29 yaşındaki Serkan Çiftçi, evi basıp 4 kişiyi yaraladı. Aracıyla olay yerine gelmek üzere yola çıkan Serkan Çiftçi’nin kardeşi Mümin Çiftçi ise trafikte tartıştığı 2 kişiyi silahla vurarak öldürdü.

Eski nişanlısının evini basıp 4 kişiyi vurdu! Abisi olay yerine gelirken 2 kişiyi öldürdü

Sakarya'nın  Erenler ilçesinde gece saatlerinde akıl almaz bir olay yaşandı. eski nişanlısı Mervet Nimet Ş.’nin (24) nişanlandığını öğrenen Serkan Çiftçi (29) dehşet saçtı. Tabancasıyla genç kızın evini basan  Çiftçi, burada Merve Nimet Ş. ile onun annesi Melahat Ş. (44), babası Kurtuluş Ş. ve genç kızın yeni nişanlısı Hüseyin D.’ye (26) kurşun yağdırdı. Serkan Çiftçi olayın ardından kaçarken, yaralanan 4 kişi, kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.

KIRMIZI IŞIKTA 2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Merve Nimet Ş.’nin kız kardeşiyle evli olan Mümin Çiftçi, ağabeyi Serkan'ın, baldızını, kayınvalidesi ve kayınpederini vurduğunu öğrenince aracıyla olay yerine gitmek için yola çıktı. Mümin Çiftçi, Küpçüler Mahallesi’ne geldiğinde, kırmızı ışıkta duran araç sürücüsü Resul Ankıt’ın (26) yavaş kalkış yapmasına sinirlendi. Aracından inen Mümin Çiftçi, Resul Ankıt ve yanındaki Davut Bilgin’e (29) silahla ateş etti. Resul Ankıt olay yerinde, Davut Bilgin ise kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Eski nişanlısının evleneceğini duyunca evi basıp dehşet saçtı!

HER YERDE ARANIYOR

Polis, olayın ardından Mümin Çiftçi’yi yakalayarak gözaltına aldı. Serkan Çiftçi’nin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gülistan Başköy
Gündem Editörü


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