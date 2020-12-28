Eski ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Neden öldü? | Prof. Dr. Ahmet Acar hayatı

Ortadoğu Teknik Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar'ın hayatını kaybettiği haberi, tüm yakınlarını ve akademik camiayı yasa boğdu. Çeşitli sektörlerde yürüttüğü faaliyetlerle eğitim ve danışmanlık alanında birçok kurum ve kuruluşa katkı sağlayan Prof. Dr. Ahmet Acar'ın hayatı da merak konusu oldu. 2008 - 2012 yılları arasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Kuzey Kıbrıs Kampüsü Kurucu Rektörü polzisyonunda görev alan Prof. Dr. Ahmet Acar kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Neden öldü? İşte detaylar...

ESKİ ODTÜ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET ACAR KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

71 yaşındaki Ahmet Acar, 1949 yılında İstanbul'da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü öğretim üyesi olarak çalıştı. Sayısal karar modelleri, stratejik yönetim, girişimcilik ve küçük işletme yönetimi konularında dersler verdi. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlara eğitim ve danışmanlık desteği verdi.

ODTÜ'de, İşletme Bölümü Başkan Yardımcısı, İşletme Bölüm Başkanı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Kuzey Kıbrıs Kampüsü Kurucu Rektörü olarak görev yapan Acar, “ODTÜ Stratejik Planı 2005 - 2010” çalışmalarını yürütme sorumluluğunu aldı. 2008 ve 2012 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi rektörü olarak atandı.

PROF. DR. AHMET ACAR NEDEN ÖLDÜ?

Ahmet Acar, 27 Aralık tarihinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Acar'ın cenaze işlemlerine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) eski Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar’ın vefat haberi üniversitenin Twitter hesabından duyurulurken yapılan açıklamada, “Üniversitemizin gelişmesinde çok değerli katkıları olan, 2008 ve 2016 yılları arasında ODTÜ Rektörü olarak görev yapmış kıymetli hocamız Prof. Dr. Ahmet Acar'ı kaybettik. Vefat eden değerli hocamıza rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.