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  3. Eski Pakistan Ulusal Meclisi üyesi silahlı saldırıda öldü

Eski Pakistan Ulusal Meclisi üyesi silahlı saldırıda öldü

Pakistan'ın eski Ulusal Meclisi üyesi Ali Raza Abidi, düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Eski Pakistan Ulusal Meclisi üyesi silahlı saldırıda öldü

Pakistan'ın eski Ulusal Meclisi üyesi Ali Raza Abidi, düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Karaçi kentinde eski Ulusal Meclisi üyesi Ali Raza Abidi'nin aracına silahlı saldırı düzenlendi. Abidi'nin hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybettiği belirtildi. Polis, saldırganı bulmak için operasyon başlattı.

Ali Raza Abidi, Muttahida Kavmi Hareketi (MQM) üyesiydi.

Kaynak: İHA

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