Eski Palu Belediye Başkanı Mehmet Sait Dağoğlu hakkında çıkan haberlerin ardından vatandaşlar, Dağoğlu'nun kim olduğunu, nereli ve kaç yaşında olduğunu merak ettiği kadar, ölüm nedenini de merak ediyor. Haberimizde "Eski Palu Belediye Başkanı Mehmet Sait Dağoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Mehmet Sait Dağoğlu öldü mü, neden öldü?" sorularının yanıtlarına yer verdik. İşte detaylar...

ESKİ PALU BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SAİT DAĞOĞLU KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Sait Dağoğlu, 2004-2009 ile 2014-2019 tarihleri arasında 10 yıl süreyle AK Parti’den Palu Belediye Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Dağoğlu hakkında biyografi bilgilerine ulaşılamamaktadır.

MEHMET SAİT DAĞOĞLU ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

İddiaya göre, 2 dönem Palu Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Mehmet Sait Dağoğlu, Palu'da yaşadığı evinde kalp krizi geçirdi. Ailesi tarafından Palu Devlet Hastanesine kaldırılan Dağoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Dağoğlu, 2004-2009 ile 2014-2019 tarihleri arasında 10 yıl süreyle AK Parti’den Palu Belediye Başkanlığı görevi yürütmüştü.