Dimitris Hristofyas kimdir? Öldü mü? Dimitris Hristofyas neden öldü?

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin eski lideri Dimitris Hristofyas'ın vefat ettiği bildirildi.

DİMİTRİS HRİSTOFYAS NEDEN ÖLDÜ?

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Ioannou, 72 yaşındaki Hristofyas'ın solunum problemleri sebebiyle kaldırıldığı hastanede vefat ettiğini açıkladı.

Rum lider Nikos Anastasiadis de Hristofyas'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendiğini söyledi.

Rum kesiminin 2008-2013 yılları arasında liderliğini yürüten sol parti AKEL'den Hristofyas, daha öncesinde iki dönem Meclis Başkanlığı da yapmıştı.

DİMİTRİS HRİSTOFYAS KİMDİR?

Dimitris Hristofyas 29 Ağustos 1946 tarihinde Girne'nin Dikomos köyünde doğdu. Orta öğrenimini Lefkoşa’da Ticaret Lisesi’nde tamamladı. Öğrencilik döneminde PEOM'a katıldı. Bunun yanında Kıbrıs İşçi Sendikaları Federasyonu, Emekçi Halkın İlerici Partisi, Gençliğin Demokratik Örgütü gibi kurumlar içerisinde yer aldı. 1969 yılında yapılan 5. Kongre’de EDON Merkez Konseyi üyesi seçildi. 1969-1974 yılları arasında Rusya'nın başkenti olan Moskova’da Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ve Sosyal Bilimler Akademisi’nde yüksek lisans eğitimi gördü. Mezuniyeti'nin ardından 1974'de Kıbrıs'a dönerek EDON Merkez Örgütlenme Sekreteri olarak çalışmaya başladı. 1982 senesinde gerçekleştirilen AKEL 15. Kongresi’nde de Merkez Komitesi üyeliğine getirildi.

1987 yılında EDON Genel Sekreterliği görevini bıraktıktan sonra da AKEL M.K. Sekreteryası’na seçildi. Kurum'un Genel Sekreteri Ezekia Papayuannu’nun ölümü üzerine geçici olarak genel sekreter oldu. 19 Mayıs 1991 yılında yapılan Kıbrıs milletvekili seçimlerinde Girne milletvekili olarak meclise girdi. 1996 ile 2001 seçimlerinde de bu görevini sürdürdü. Öte yandan Dimitris Hristofyas, 7 Haziran 2001 tarihinde Temsilciler Meclisi Başkanı seçildi. 2007 yılında da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde yüzde 53 oy alarak Kıbrıs Rum Kesimi'nin yeni cumhurbaşkanı olmuştur.