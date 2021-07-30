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  3. Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş hayata gözlerini yumdu!

Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş hayata gözlerini yumdu!

Son dakika haberi... 2015-2017 yılları arasında Sakarya Valiliği görevinde bulunan Hüseyin Avni Coş, yaşamını yitirdi.

Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş hayata gözlerini yumdu!

Son dakika haberi... 2015-2017 yılları arasında Sakarya Valiliği yapan Hüseyin Avni Coş, evine gittiği sırada kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Coş, hayatını kaybetti.

ASANSÖRDE FENALAŞTI

2017 yılında merkeze alınan ve İstanbul İstinye'de yaşayan 59 yaşındaki Hüseyin Avni Coş, akşam saat 22.00 sıralarında asansöre binerek evine giderken fenalaştı.

İstinye'de hastaneye kaldırılan Vali Coş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

HÜSEYİN AVNİ COŞ KİMDİR?

Hüseyin Avni Coş, 2015-2017 yılları arasında Sakarya Valiliği görevinde bulunmuştur.

Hüseyin Avni Coş hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Hüseyin Avni Coş kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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