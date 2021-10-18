Eski Samsunspor Kulübü Başkanı ve futbolcusu 61 yaşındaki Emin Kar hakkında bugün vefat ilanı yayımlandı. Bunun ardından "Eski Samsunspor Kulübü Başkanı Emin Kar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Emin Kar öldü mü, neden öldü?" soruları da merak edildi. Haberimizde merak edilen soru başlıklarına yer verdik. İşte detaylar...

ESKİ SAMSUNSPOR KULÜBÜ BAŞKANI EMİN KAR KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Emin Kar 1 Ocak 1960 yılında, Trabzon'da dünyaya geldi. profesyonel kariyerini Samsunspor'da sürdürmüş olan Türk eski futbolcu, Samsunspor başkanı ve yöneticisi olarak görev yaptı.

Trabzon Endüstri Meslek Lisesinin okul takımında başladığı futbol tutkusuna, 1980'de kurulan Yalıspor'da devam eden Emin Kar, 1981'de Trabzon Amatör Karma'ya alınmıştır. Trabzon, Rize, Giresun ve Ordu amatör karmalarının katıldığı turnuvada Samsunspor tarafından izlenilip beğenilen Kar, 1981 yılında takıma transfer edilmiştir. 1981-82 yılları arasında profesyonel olduğu Samsunspor ile o zamanki adı Türkiye 2. Futbol Ligi olan 1. Lig'de şampiyonluk yaşamış ve Süper Lig'de forma giyme fırsatını yakalamıştır. Süper Lig şampiyonluğuna oynayan ve Samsunspor taraftarlarınca "efsane" olarak nitelenen kadronun değişmezlerinden biri olan Kar takımda kaptanlığa kadar yükselmiştir. Samsunspor'un Türkiye Kupası finaline kadar çıktığı 1987-88 sezonunda 35 maça çıkmış, 4 de gol kaydetmiştir.20 Ocak Faciası'nda ise belden aşağısı sakat kalmış ve futbol hayatı sonlanmıştır.

Top kapma ve karambolden top çıkarma becerisi nedeniyle Kırkayak olarak anılan Kar, Samsunspor taraftarlarınca seçilen Samsunspor tarihinin en iyi on birinde yer almıştır.

YÖNETİCİLİK KARİYERİ

Samsunspor'un küme düştüğü 2005-06 sezonunda takımda idari menajer olarak görev almıştır. 2012-13 sezonu başında ise kulüp başkanı olmuştur. 2014 yılının haziran ayında yapılan olağanüstü kongrede yeniden aday olarak tekrar seçilen Emin Kar, 7 Ekim 2014 tarihinde ise kendisine karşı gerçekleştirilen kişisel saldırıları gerekçe göstererek istifa edeceğini açıklamış ve 21 Ekim günü de yönetim kuruluna istifa mektubunu vererek resmen başkanlıktan ayrılmıştır. 2018 yılında Samsunspor başkanı olan İsmail Uyanık'ın yardımcısı olarak kulüpte tekrar görev almışsa da sezon sonunda istifasını sunmuştur.

EMİN KAR ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Samsunspor kafilesi 20 Ocak 1989 tarihinde bir trafik kazası geçirdi. Yaşanan kazanın ardından yaralanan ve felç kalan Kar,, 4 gün önce geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

Emin Kar'ın cenazesi Büyük Cami'de kılınacak ikindi namazına müteakiben toprağa verilecek.