Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan acı haber! Tarhan Erdem hayatını kaybetti!

Siyasetçi, araştırmacı ve yazar Tarhan Erdem'den üzen haber geldi. Alınan bilgilere göre, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Tarhan Erdem, Bodrum’da yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLECEK

CHP'den 16. dönem İstanbul Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan, 1977 yılında kısa bir süre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevinde de bulunan, ayrıca 1999-2000 yıllarında CHP Genel Sekreterliği görevi yapan Tarhan Erdem’in cenazenin İstanbul’a nakledileceği ve İstanbul’da toprağa verileceği bilgilerine ulaşıldı.