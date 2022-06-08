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  3. Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan acı haber! Tarhan Erdem hayatını kaybetti!

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan acı haber! Tarhan Erdem hayatını kaybetti!

Konda Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’nin kurucusu, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve eski CHP Genel Sekreteri Tarhan Erdem'in yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan acı haber! Tarhan Erdem hayatını kaybetti!

Siyasetçi, araştırmacı ve yazar Tarhan Erdem'den üzen haber geldi. Alınan bilgilere göre, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Tarhan Erdem, Bodrum’da yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan acı haber! Tarhan Erdem hayatını kaybetti!

İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLECEK

CHP'den 16. dönem İstanbul Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan, 1977 yılında kısa bir süre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevinde de bulunan, ayrıca 1999-2000 yıllarında CHP Genel Sekreterliği görevi yapan Tarhan Erdem’in cenazenin İstanbul’a nakledileceği ve İstanbul’da toprağa verileceği bilgilerine ulaşıldı.

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan acı haber! Tarhan Erdem hayatını kaybetti!

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan acı haber! Tarhan Erdem hayatını kaybetti!

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