Öğretim üyesinin skandal paylaşımı! 10 Kasım'da Atatürk'ü hedef aldı!Kocaeli'ndeki öğrenci servisi kazasında ölü sayısı 4’e yükseldi!Müeddep ne demek, TDK'ya göre Müeddep kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Eski sevgili dehşeti! Erkek arkadaşı tarafından katledilen Azize, gelinliğiyle toprağa verildi!10 Kasım 2021 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları | 10.11.2021 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranıStar TV Ada Masalı 21. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı 21. bölüm canlı izleKanal D canlı yayın Sadakatsiz 38. bölüm full, tek parça izle | Sadakatsiz 38. bölüm canlı izleATV canlı yayın Kuruluş Osman 70. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman 70. bölüm canlı izleArife öğretmeni katledip intihar etmek isteyen katil, 5 buçuk ay sonra hastanede hayatını kaybetti!Adyın'da görev yaptığı servisten düşen hostes hayatını kaybetti!
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Eski sevgili dehşeti! Erkek arkadaşı tarafından katledilen Azize, gelinliğiyle toprağa verildi!

Eski sevgili dehşeti! Erkek arkadaşı tarafından katledilen Azize, gelinliğiyle toprağa verildi!

Bartın’da, yollarını ayırdığı erkek arkadaşı Ercan Özkavlak tarafından katledilen Azize Gülmez son yolculuğuna gelinliğiyle uğurlandı.

Eski sevgili dehşeti! Erkek arkadaşı tarafından katledilen Azize, gelinliğiyle toprağa verildi!

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Bartın'ın Karasu köyünde meydana gelen kan donduran olayda, Ercan Özkavlak, eski kız arkadaşı Azize Gülmez ile telefonda kavga etti. Hırsından gözü dönen Özkavlak, Azize'nin çalıştığı depoya giderek eski kız arkadaşıyla konuşmak istedi. İkilinin arasında geçen tartışmada seslerin yükselmesiyle tabancasını ateşleyen Özkavlak, Gülmez’e doğru 2 el, kendisine engel olmak isteyen depo çalışanı Emrullah Yıldız’a ise 3 el ateş açtı.

Eski sevgili dehşeti! Erkek arkadaşı tarafından katledilen Azize, gelinliğiyle toprağa verildi!

AZİZE HAYATINI KAYBETTİ, DEPO ÇALIŞANI YOĞUN BAKIMDA

Azize Gülmez göğsüne hedef alınan kurşunlarla, Emrullah Yıldız ise bacağına, sırtına ve başına isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Aziz Gülmez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Yıldız ise hala yoğun bakımda.

Eski sevgili dehşeti! Erkek arkadaşı tarafından katledilen Azize, gelinliğiyle toprağa verildi!

“HER ŞEY BİR ANDA OLDU”

Azize Gülmez, köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından gelin duvağıyla toprağa verildi.

Jandarmanın gözaltına aldığı Ercan Özkavlak'ın, karakoldaki ifadesi ortaya çıktı. Özkavlak “Azize ile 2-3 yıllık gönül ilişkimiz vardı. Kendisiyle sorunlarımız vardı. Ben de orada çalışan Emrullah Yıldız’la ilişkisi olduğunu hissediyordum. İş yerine konuşmaya gittim. Öldürmek için gitmemiştim. Her şey bir anda oldu” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Ercan Özkavlak, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından ‘kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Eski sevgili dehşeti! Erkek arkadaşı tarafından katledilen Azize, gelinliğiyle toprağa verildi!

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT