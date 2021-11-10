Eski sevgili dehşeti! Erkek arkadaşı tarafından katledilen Azize, gelinliğiyle toprağa verildi!

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Bartın'ın Karasu köyünde meydana gelen kan donduran olayda, Ercan Özkavlak, eski kız arkadaşı Azize Gülmez ile telefonda kavga etti. Hırsından gözü dönen Özkavlak, Azize'nin çalıştığı depoya giderek eski kız arkadaşıyla konuşmak istedi. İkilinin arasında geçen tartışmada seslerin yükselmesiyle tabancasını ateşleyen Özkavlak, Gülmez’e doğru 2 el, kendisine engel olmak isteyen depo çalışanı Emrullah Yıldız’a ise 3 el ateş açtı.

AZİZE HAYATINI KAYBETTİ, DEPO ÇALIŞANI YOĞUN BAKIMDA

Azize Gülmez göğsüne hedef alınan kurşunlarla, Emrullah Yıldız ise bacağına, sırtına ve başına isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Aziz Gülmez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Yıldız ise hala yoğun bakımda.

“HER ŞEY BİR ANDA OLDU”

Azize Gülmez, köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından gelin duvağıyla toprağa verildi.

Jandarmanın gözaltına aldığı Ercan Özkavlak'ın, karakoldaki ifadesi ortaya çıktı. Özkavlak “Azize ile 2-3 yıllık gönül ilişkimiz vardı. Kendisiyle sorunlarımız vardı. Ben de orada çalışan Emrullah Yıldız’la ilişkisi olduğunu hissediyordum. İş yerine konuşmaya gittim. Öldürmek için gitmemiştim. Her şey bir anda oldu” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Ercan Özkavlak, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından ‘kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.