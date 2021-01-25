Eski sevgili dehşeti intihara sürükledi: Darbetti, banyoya kilitledi, iki gün aç, susuz bıraktı!

Konuşmak istediği gerekçesiyle eski sevgilisi 31 yaşındaki Erıana A.'yı evine çağıran aynı yaştaki Feyzullah U., aralarında çıkan tartışmanın ardından genç kadını darbetti. Telefonunu kırdığı Erıana'yı banyoya kilitleyen adam iki gün boyunca aç ve susuz bıraktığı kadına işkence ve şiddet uyguladı. Oradan kurtulan genç kadın yaşadıklarına dayanamadı. Arkadaşına bir mektup bırakıp her şeyi anlatarak intihar girişiminde bulunan genç kadını polisler son anda kurtardı.

SESİNİ PENCEREDEN DUYURMAYA ÇALIŞTI

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, 31 yaşındaki Erdıana A., ayrıldığı 31 yaşındaki eski sevgilisi Feyzullah U., ile görüşmeye devam ediyordu. Bir gün genç adam, Erıana A.'ı konuşmak istediğini söyleyerek evine davet etti. Konuşma teklifini kabul eden talihsiz kadın, Feyzullah U.'nun evine gittikten tartışmaya başladılar. Sinirlenen adam, darp ettiği Erıana A.'nın telefonu duvara fırlatarak kırdı.

Eve kitlenen genç kadın, telefonu kırıldığı için kimseden yardım isteyemedi. Son çare pencereden sesini duyurmaya çalıştı. Başarılı olamayan Erıana A., eski sevgilisi tarafından banyoya kilitlendi. İki gün boyunca kilitli tutulan genç kadın aç bırakıldı. İki günün sonunda acımasız Feyzullah U., yemek ve içecek vermek için genç kadını çıkardı.

CİNSEL BİRLİKTELİK İÇİN DE ZORLADI

Bu süreç boyunca sürekli olarak darp edilen Erıana A., uykusundan "Kalk kocana böyle mi karılık yapıyorsun" diyerek kaldırıldı. Sözlerin ardından Feyzullah U., birlikte olmak için genç kadını zorladı. Ertesi gün evden kaçan Erıana A., yaşadığı korku dolu günlerin sonucu olarak intihar etmeye karar verdi. Canına kıymayı kafaya koyan genç kadın arkadaşına mektup yazarak durumu belirtti.

"SENİ GERÇEKTEN TERBİYE EDENE KADAR BU EVDEN BIRAKMAYACAĞIM"

Arkadaşı intihar mektubun ardından durumu derhal emniyete bildirdi. Olaya el atan emniyet güçleri, genç kadın canına kıymasına engel oldu. İfadesi alınan Feyzullah U., sevgili olduklarını, bir süredir aynı evde kaldıklarını, tartıştıklarını vurduğunu, ona "Bir hafta benimlesin seni gerçekten terbiye edene kadar bu evden bırakmayacağım" dediğini, banyoyu kirli bıraktığı için bir süre paspasın üzerine oturttuğunu iddia ederek üzerine atılı suçlamaları reddetti.

26 BUÇUK YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonrasından, Feyzullah U., hakkında 'Cinsel Saldırı' ve diğer suçlarda 26 yıl 5 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.