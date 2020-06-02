2017 yılında ilk kez vizyona giren Eski Sevgili filmi izleyiciler tarafından bir hayli beğenilmişti. Sinemadaki gösteriminin ardından televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşacak film hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte ''Eski Sevgili filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Film nerede çekildi?'' soru başlıklarının yanıtları...

ESKİ SEVGİLİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR*?

Eski Sevgili filmi, 63 kez ayrılıp barışan bir çifti anlatıyor. 14 Şubat günü yolları tekrar kesişen çift için macera yeniden başlıyor! Barış ve Feride ilk gençlik yıllarında tanışmış bir çifttir. Bu süre zarfında bir çok kez ayrılıp barışmışlardır. En sonunda yıpranmalara dayanamayan çift birbirlerini sevseler de kendi yollarına giderler. Yıllar sonra, talih bir 14 Şubat Günü'nde onları tekrar karşılaştırır…

ESKİ SEVGİLİ FİLMİNİN KÜNYESİ

Vizyon tarihi: 5 Mayıs 2017

Süresi: 1s 33dk

Tür: Romantik, Komedi

Ülke Türkiye

ESKİ SEVGİLİ FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Tolgahan Sayışman – Baris

Bade Iscil – Feride

Sadi Celil Cengiz – Ayi Kostumlu Adam

Ünal Yeter – Mahir

Ömer Erismen – Ozi

Funda Eskioglu – Feride Anne

Mehmet Ulay – Baba

ESKİ SEVGİLİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Eski Sevgili'nin çekimleri 2016 yılının kış aylarında İstanbul’da yapıldı.