Eski Sevgili filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Film nerede çekildi?
Yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh'in oturduğu romantik komedi dizisi Eski Sevgili filmi beyaz perdede gösterime girmesinin ardından televizyon ekranlarında sinema severler ile buluşacak. Peki Eski Sevgili filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Film nerede çekildi?
2017 yılında ilk kez vizyona giren Eski Sevgili filmi izleyiciler tarafından bir hayli beğenilmişti. Sinemadaki gösteriminin ardından televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşacak film hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte ''Eski Sevgili filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Film nerede çekildi?'' soru başlıklarının yanıtları...
ESKİ SEVGİLİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR*?
Eski Sevgili filmi, 63 kez ayrılıp barışan bir çifti anlatıyor. 14 Şubat günü yolları tekrar kesişen çift için macera yeniden başlıyor! Barış ve Feride ilk gençlik yıllarında tanışmış bir çifttir. Bu süre zarfında bir çok kez ayrılıp barışmışlardır. En sonunda yıpranmalara dayanamayan çift birbirlerini sevseler de kendi yollarına giderler. Yıllar sonra, talih bir 14 Şubat Günü'nde onları tekrar karşılaştırır…
ESKİ SEVGİLİ FİLMİNİN KÜNYESİ
Vizyon tarihi: 5 Mayıs 2017
Süresi: 1s 33dk
Tür: Romantik, Komedi
Ülke Türkiye
ESKİ SEVGİLİ FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
Tolgahan Sayışman – Baris
Bade Iscil – Feride
Sadi Celil Cengiz – Ayi Kostumlu Adam
Ünal Yeter – Mahir
Ömer Erismen – Ozi
Funda Eskioglu – Feride Anne
Mehmet Ulay – Baba
ESKİ SEVGİLİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Eski Sevgili'nin çekimleri 2016 yılının kış aylarında İstanbul’da yapıldı.
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