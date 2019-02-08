Eski sevgiliden pompalı dehşet: 1'i ağır 4 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Ömer Zengin (29), yolda gördüğü eski kız arkadaşı Bahar Demir (24) ile beraberinde bulunan Eyüp Demirtaş'a (32) pompalı tüfekle ateş açtı. Başından vurulan Demir ağır yaralanırken, Demirtaş ve yoldan geçen 2 kişi bacaklarından vuruldu, saldırgan kaçtı.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Zengin, otomobiliyle İnegöl Caddesi üzerinden geçerken, eski kız arkadaşı Bahar Demir'i yanında bir erkek ile yürürken gördü. Zengin otomobilinden inip, yanında taşıdığı pompalı tüfek ile Bahar Demir ve arkadaşı Eyüp Demirtaş'a ateş açtı. Bahar Demir başından, Eyüp Demirtaş ile caddede yürüyen Rabia Aksoy (22) ve Güler Aksoy (38) bacaklarından vuruldu. Pompalı saldırgan ise otomobiline binip, kaçtı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polis ekipleri, kaçan saldırgan Ömer Zengin'i yakalamak için çalışma başlattı.

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DHA