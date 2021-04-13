Ramazan'ın ilk günü tatlı satışları dört katına çıktıAtatürk Devlet Hastanesi’nde hasta ziyaretleri online olacakMalatya'da uzaktan eğitim sorunu tablet ile giderildiSon dakika| TFF duyurdu: Ziraat Türkiye Kupası'nın oynanacağı tarih ve stadyum belli oldu13 Nisan 2021 Salı TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'deSON DAKİKA: MSB hainlerin amacına izin vermedi! Balon havada patladı!Başkan Avcı Ramazan davulcularına müjdeyi duyurdu13 Nisan 2021 Salı yayın Show TV Yayın Akışı |Güldür Güldür yeni bölümüyle Show'daİzmir’deki flamingoların ölüm nedeni belli olduMola isminin anlamı nedir, Mola ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Eski sevgilisi şiddet uyguladı, tehdit eti! Gülsüm Demiray, yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı: Ölmek istemiyorum

Eski sevgilisi şiddet uyguladı, tehdit eti! Gülsüm Demiray, yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı: Ölmek istemiyorum

Antalya'da eski sevgilisinin tehditlerine maruz kaldığını ileri süren Gülsüm Demiray, ölmekten korktuğunu ve yaşamak istediğini söyledi. Demiray, eski sevgilisinin uyguladığı şiddetin fotoğraflarını paylaşırken yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatarak," Diğer öldürülen kadınlar gibi ölmek istemiyorum. " dedi.

Kepez ilçesinde yaşayan ve üniversiteye hazırlanan 22 yaşındaki Gülsüm Demiray (22) iddiaya göre bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi A.S.'nin kendisine şiddet uygulayıp, tehdit ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Uzaklaştırma kararı verilen A.S., genç kızın kapısını bıçakla çizip tehditlerine devam etti. Sevgililik dönemlerinde vücuduna tekme, yüzüne tokatlar atıldığını öne süren Gülsüm Demiray, yaşadıklarını göz yaşları içinde anlattı.

"YÜZÜMÜ KORUMAYA ÇALIŞIYORUM"

Gülsüm Demiray, ilişkilerinin 4. ayında şiddet görmeye başladığını belirterek, "İlk başta her şey çok iyiydi, kibardı. Sonrasında tokat attı, tehditler başladı. Ayrılmak istediğim zaman kapıma geliyordu. Gitmesini istiyordum, sabaha kadar neredeyse kapımda bekliyordu. Her kavgamızda kapımdaydı. İlerleyen zamanlarda şiddetlerin boyutu artmaya başladı. Yüzüme tekme, yumruk atıyordu. Yüzümde şişkinlikler oldu. Kendimi korumaya çalıştığımda daha çok dövüyordu. Yüzümü korumaya çalışıyordum" dedi.

KAVGA SEBEPLERİ

Kavgalarının nedenlerini açıklayan Demiray, "Saçını neden kestin, yaptığım yemek neden kötü" belirli bir sebebi yoktu. Kadına şiddetin hiçbir sebebi olamaz ki. Ailemle olan hayatımı gidip eski sevgilisine anlatmış. Bunun için de kavga ettik. Haklı olmama rağmen bunun üzerine ben dayak yedim. Sebep yok. Arkadaşlarıma ondan bahsediyordum, bunun yüzünden bile dayak yiyordum" diye konuştu.

Eski sevgilisin tarafından ölüm tehditleri alan genç kız yaşamak istiyor

"ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Dayak görüntülerinin eski olduğu iddialarına cevap veren Gülsüm Demiray, "Eski fotoğraflar diyor, tarihler, belirli fotoğrafların çekildiği. Hesaplarımdan da paylaştım. Bizim çıkma tarihimiz ve fotoğrafların çekildiği tarihler belli. Hepsi duruyor, haklı olduğum için korkmuyorum. Uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için mahkemeye çıktık ama bir daha yapma denilerek mahkeme bitti. Bir süredir ses çıkarmıyordu rahattım. Ama tekrar tehditlerine başladı. Uzaklaştırma haricinde bir davamız yok. Korkum yok aslında, haklı olduğum için. Çok iğrenç bir insan. Diğer öldürülen kadınlar gibi ölmek istemiyorum. Kendimi çok garip hissediyorum sadece. Bu yaşta bu olayları yaşamak gerçekten kötü" dedi.

Genç kızın, kolundaki ve yüzündeki morlukların videosunu ise sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüldü.

Eski sevgilisin tarafından ölüm tehditleri alan genç kız yaşamak istiyor

KABUL ETMEDİ

Olaya konu olan eski sevgili A.S. ise yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini belirterek, gerekli açıklamayı sosyal medya hesaplarından yapacağını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eski sevgilisin tarafından ölüm tehditleri alan genç kız yaşamak istiyor

Eski sevgilisin tarafından ölüm tehditleri alan genç kız yaşamak istiyor

Eski sevgilisinin tehditlerine maruz kaldı! Gülsüm Demiray, yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT