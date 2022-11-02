Eski sevgilisinden intikam almak isteyenler buraya! Sosyal medyayı sallayan "eski sevgiliyi 7 saniyede döndürme ritüeli" ayağınıza geldi!

Kötü bir aşk tecrübesi yaşayanlar, eski sevgililerinden intikam almak isteyenler, gururu incinenler... Duygusal olarak yıpranan çoğu kişi, eski sevgilisinin arayıp özür dilemesini ya da kendisi için bir şeyler yapmasını bekler. Son dönemlerde oldukça popüler olan ritüeller de, bu tarz olaylar sonrası başvurulan yöntemler arasında yer alıyor.

Faydalı ya da faydasız orası tartışılır ama "Denemekten zarar gelmez" diyen herkes bu ritüelleri uygulamaya koyuluyor.