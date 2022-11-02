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Eski sevgilisinden intikam almak isteyenler buraya! Sosyal medyayı sallayan "eski sevgiliyi 7 saniyede döndürme ritüeli" ayağınıza geldi!
Nazlı Baç isimli bir Kuantum Koçu'nun, Yasemin Özçelik'in YouTube programında anlatmış olduğu "Eski sevgiliyi döndürme ritüeli" bu haftanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.
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