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Eski Survivor yarışmacısı Yunus Emre Özden hakkında korkunç iddia!

Survivor yarışmasının sevilen isimlerinden Yunus Emre Özden hakkında korkunç bir iddia gündeme geldi. Eski sevgilisi Berisa Gözen, Survivor 2020 yarışmacısı Yunus Emre Özden'in kendisini yastıkla boğmaya çalıştığını söyledi...

Eski Survivor yarışmacısı Yunus Emre Özden hakkında korkunç iddia!

İddiaya göre Survivor 2020 yarışmacılarından Yunus Emre Özden, eski sevgilisi Berisa Gözen’e şiddet uyguladı. Gözen, Özden’in kendisini darp etmesinden sonra karakola gidip şikayetçi oldu. Yapılan şiddete karşı sessiz kalamayan genç kadın sosyal medya hesabında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eski Survivor yarışmacısı Yunus Emre Özden hakkında korkunç iddia!

"İSTEDİKLERİ OLMAYINCA ŞİDDET GÖSTERİRLER"

Sosyal medya hesabında takipçileriyle üzüntüsünü ve öfkesini paylaşan genç kadın paylaştığı fotoğrafa “Kadına gücü yeten erkekler acizler iyi görünüp numara yaparlar istedikleri olmayınca şiddet her türlüsüne lanet olsun” notunu ekledi. Mahkemede hesaplaşacağız diyen Berisa Gözen savcılığa suç duyurusunda bulundu. İfade tutanağını takipçileriyle paylaşan genç kadın " Asla kimseye iftira etmedim, üzgünüm" notunu paylaştı.

Eski Survivor yarışmacısı Yunus Emre Özden hakkında korkunç iddia!

Eski Survivor yarışmacısı Yunus Emre Özden hakkında korkunç iddia!

Eski Survivor yarışmacısı Yunus Emre Özden hakkında korkunç iddia!

Yunus Emre Özden ise Özden'in paylaşımlarına “Kuş eti yemeye alışanların kaplana dişi geçmez.” sözleriyle karşılık verdi.

Survivor yarışmacılarından Yunus Emre, yarışmada agresif hareketleri nedeniyle sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı tarafından birkaç kez uyarılmıştı.

 

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