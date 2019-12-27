Eski Tekel binası ‘Kültür Evi’ oluyor

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, eski Tekel binasının "Kültür Evi" olacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabında Cumhuriyet Caddesi üzerindeki eski Tekel binasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Bilmez, "Değerli Vanlılar, sizlerle müjdeli bir haber daha paylaşmak istiyorum. Uzun zamandır gündemimizde olan eski Tekel binası, Kültür Evi olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Dr. Betül Sayan Kaya Hanımefendiye Van halkı adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Cumhuriyet döneminin ilk yapılarından olan eski Tekel binası, uzun zamandan beri atıl durumda bulunuyordu.

Kaynak: İHA