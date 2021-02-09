Eski Trabzonspor kalecisi Onur Kıvrak'tan, Ünal Karaman'a gönderme!

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında İzmir ekibi Göztepe'nin başına geçen Ünal Karaman, yeni takımıyla henüz galibiyet alamadı. Bir dönem Trabzonspor'da forma giyen ve erken yaşta futbolu bırakma kararı alan Onur Kıvrak, eski hocası Ünal Karaman'a, sosyal medya hesabından ağır bir gönderme yaptı.

"BAŞARILI OLMAK İÇİN HELALLİK ŞART"

Ünal Karaman'ın Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemde kadro dışı kalan Onur Kıvrak, Göztepe'nin 24. haftada Gaziantep FK'ya 2-0 yenildiği maçın ardından Instagram hikayesinde maçtan bir görüntü kullanarak, "Başarılı olmak için helallik şart" mesajını yazdı.

33 yaşındaki eski file bekçisi, bordo-mavili forma ile 251 maça çıkmış ve kalesinde 262 gol görmüştü. Kıvrak, Ünal Karaman'ın 2018-2019'da Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemde kadro dışı kalmış ve futbolu bırakma kararı almıştı.