Eski Trabzonsporlu Sol Bamba'dan üzücü haber!

2012-2014 yılları arasında Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da oynamış olan Sol Bamba'ya kanser teşhisi kondu. Cardiff City Kulübü, 2016'dan bu yana takımda görev yapan 35 yaşındaki Bamba'ya lenf kanseri türü olan Hodgkin dışı lenfoma teşhisi konulduğunu duyurdu.

Tecrübeli futbolcunun tedavisine başlandığı ve kemoterapi aldığı ifade edildi.

Futbol kariyerine Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibinde başlayan Sol Bamba, daha sonra İngiltere'ye giderek Leicester City ve Leeds United formaları giydi. İngiltere'den İtalya'ya geçen Fildişi Sahilli oyuncu, İtalya'da Palermo gibi takımlarda forma giydi. Sol Bamba, 2012-2014 yılları arasında da Trabzonspor'da forma giymişti.

Trabzonspor, sosyal medya hesabından Sol Bamba için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

We wish a speedy recovery for our former player Sol Bamba. Our biggest wish is to see him in the best of health as quick as possible ? @Sol14Bamba https://t.co/5IzC9N9bTg pic.twitter.com/c6frNBKIlq