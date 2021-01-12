Bursaspor-Antalyaspor Türkiye Kupası | CANLI İZLE LİNKİ A SPOR CANLI YAYINAK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'sözde cumhurbaşkanı' ifadelerine tepki!İstanbul’da uyuşturucu verdiği çocuğa şantajla tecavüz eden sapık yakalandı!Ayrılığın ardından ilk açıklama geldi! Küpeli Şener'e teşekkür ettiAli Akman kimdir? Kaç yaşında? Nereli ve babası kim? Ali Akman hangi takımlarda oynadı?Bursaspor'un genç yıldızı Ali Akman, dünya devlerini peşine taktı!Bakan Çavuşoğlu'ndan reform açıklaması: Geleceğimizi Avrupa'da görüyor ve birlikte inşa etmek istiyoruz!Eren Bülbül kimdir? Neden öldü? Nerelidir? Ne zaman öldü?Doğurduğu bebeğini makasla kesen kadına sadece 2 yıl ceza verildi!Pendik Belediyesi ekiplerinden haşerelere kaşı mücadeleye erken önlem!
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Eski Trabzonsporlu Sol Bamba'dan üzücü haber!

Eski Trabzonsporlu Sol Bamba'dan üzücü haber!

Bir dönem Trabzonspor'da forma giymiş olan 35 yaşındaki Sol Bamba'ya lenf kanseri teşhisi konuldu.

Eski Trabzonsporlu Sol Bamba'dan üzücü haber!

2012-2014 yılları arasında Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da oynamış olan Sol Bamba'ya kanser teşhisi kondu. Cardiff City Kulübü, 2016'dan bu yana takımda görev yapan 35 yaşındaki Bamba'ya lenf kanseri türü olan Hodgkin dışı lenfoma teşhisi konulduğunu duyurdu.

Tecrübeli futbolcunun tedavisine başlandığı ve kemoterapi aldığı ifade edildi. 

Futbol kariyerine Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibinde başlayan Sol Bamba, daha sonra İngiltere'ye giderek Leicester City ve Leeds United formaları giydi. İngiltere'den İtalya'ya geçen Fildişi Sahilli oyuncu, İtalya'da Palermo gibi takımlarda forma giydi. Sol Bamba, 2012-2014 yılları arasında da Trabzonspor'da forma giymişti. 

Trabzonspor, sosyal medya hesabından Sol Bamba için geçmiş olsun mesajı yayımladı. 

 

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT