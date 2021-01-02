TRT'nin ilk spikerlerinden Aylin Özmenek, tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Özmenek, bir süre önce yeni tip koronavirüse (Kovid-19)'a yakalanmış ve tedavisi hastanede devam ediyordu.

TRT Ankara Radyosu'nda 44 yıl spikerlik ve diksiyon uzmanı olarak çalıştı. Özmenek, uzun yıllar TRT Radyo 3'te Gençlere, Beyaz Perde'den, Ses Ustaları, Yeni Plaklar Yeni Yorumlar gibi çok sayıda klasik ve hafif müzik programları yaptı.

Yıllarca Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın hafta sonu konserlerinin canlı yayınlarını sunan Özmenek, birçok spikerin yetişmesinde de önemli rol oynadı.

Ağustos 2020'de hayatını kaybeden gazeteci Varlık Özmenek'in eşi olan Aylin Özmenek, TRT Televizyonu'nda da bazı programlarda görev aldı.

79 yaşında vefat eden Özmenek'in naaşı, 4 Ocak Pazartesi ikindi namazını takiben Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

AYLİN ÖZMENEK KİMDİR?

Aylin Özmenek, 1942 yılında İstanbul’da doğdu. Spikerliğe İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitirdikten sonra, 1963 yılında İzmir Radyosu sınavlarını kazanarak başladı. Daha sonra kısa bir süre Ege Bölgesi profesyonel rehberliği yapan Özmenek, Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın öğrencisi oldu.

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Aylin Özmenek kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Öldü mü? Neden öldü?