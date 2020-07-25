Futbolu bıraktıktan sonra Katar'da El Sadd takımını çalıştıran efsane futbolcu Xavi Hernandez, koronavirüse yakalandığını duyurdu. İspanya ve Barcelona ile oldukça fazla başarı yakalayan Xavi'nin bu haberi hayranlarını üzdü.

İspanyol teknik adam, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve protokoller gereği karantinaya alındığını belirtti.

Sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden 40 yaşındaki Xavi, "Sağlık otoriteleri izin verdiğinde günlük rutinime ve çalışmaya dönmek için çok istekli olacağım." ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın efsane isimlerinden olan Xavi, geçen yıl El Sadd'da futbolu bırakmış ve Katar ekibinin teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

XAVI HERNANDEZ KİMDİR?

Xavi, futbol hayatına ilk olarak La Masia Kulübü’nün alt yapısında oynadı ve kısa bir süre babasının da etkili olmasıyla beraber Barcelona B formasını giymeye başladı. 1997 yılında başladığı B takımı kariyerine 3 sezon boyunca devam etti ve bu süre içerisinde takımı ile beraber 61 maça çıkarak 4 kez de gol attı. Barcelona B takımından oynarken ilk kez 1998 yılında Barcelona'da forma giyme şansı buldu.

2000 yılına geldiğinde A takımda yer almaya başlayan İspanyol futbolcu, takımı beraber yeni bir sözleşme imzaladı. 2004-05 sezonunda Don Balon ödülünde yapılan oylama sonucunda ligin en iyisi seçildi. Xavi, o sezon hem La Liga şampiyonu hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonuluğunu yaşadı. 1998 yılında başladığı Barcelona kariyerine 2015 yılında son verdi. 17 yıl emek verdiği takımıyla toplamda 505 maça çıktı. Çıktığı bu maçlar yaptığı birçok asistin yanında 58 kez de gol atma başarısı gösterdi. Uzun süre ter döktüğü takımından 2015 yılında Katar’ın El-Sadd Kulübü’ne transfer oldu. El Sadd kulübünde futbolu bırakan Xavi, takımın teknik direktörü oldu.