Eski vekil, İslam karşıtı kitap yazarken, ‘Müslüman’ oldu

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) eski milletvekili Joram Van Klaveren, İslam'ı eleştiren bir kitap yazarken, Müslüman olduğunu duyurdu.

İSLAM KARŞITI WILDERS İLE GÖRÜŞ AYRILIĞINA DÜŞÜP, PARTİDEN AYRILDI

Klaveren, 2010'da parlamentoya girdi ve politik kariyeri boyunca "İslam karşıtı" sözleriyle adından bahsettirdi. Klaveren, PVV Başkanı Geert Wilders ile görüş ayrılığı yaşaması üzerine 2014 yılında PVV'den ayrıldı. Kendi muhafazakâr partisini kuran Klaveren, 2017'de tekrar parlamentoya seçilmeyi başaramayınca, politikayı bırakarak İslam'ı eleştiren bir kitap yazmaya karar verdi.

KİTABI YAZARKEN, GÖRÜŞLERİNİ TEKRAR DEĞERLENDİRDİ VE MÜSLÜMAN OLDU

Ancak, kitabını yazmak için yaptığı araştırmanın ortasında görüşlerini tekrar değerlendiren Klaveren, Müslüman olmaya karar verdi ve verdiği kararı da dün basınla paylaştı.

"TEPKİ ÇEKEBİLİR AMA BUNA TAKILMAM"

Klaveren, kararının tepki çekeceğini düşündüğünü, ancak buna takılmadığını söyledi. Eşinin kendisinin bu tercihini kabul ettiğini ve tepki göstermediğini söyleyen Klaveren, kendisinin PVV'de olduğu dönemde eşinin çok rahatsızlık duyduğunu da söyledi.

Fatiha Suresi ve İhlas Suresi'ni ezberlediğini belirten Klaveren; Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye çalıştığını söyledi.

DHA