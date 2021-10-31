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  3. Eski YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Uygur Tazebay yaşamını yitirdi

Eski YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Uygur Tazebay yaşamını yitirdi

Eski Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Uygur Tazebay hayata gözlerini yumdu. Tazebay, 87 yaşında olduğu ve Ankara'da vefat ettiği aktarıldı.

Eski YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Uygur Tazebay yaşamını yitirdi

Eski Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Uygur Tazebay, 87 yaşında yaşamını yitirdi. 

1 Kasım Pazartesi günü (yarın) Doğramacızade Ali Paşa Camisi'nde öğle vaktinde cenaze namazı kılınacak olan Tazebay'ın Kilis'te aile kabristanına defnedileceği aktarıldı.

UYGUR TAZEBAY KİMDİR?

Suriye'nin Azez kentinde 1934'te dünyaya gelen Uygur Tazebay, çalışma hayatına, 1955'te Gaziantep Teknik Ziraat Müdürlüğü merkez teşkilatı bünyesinde ziraat teknisyeni olarak başladı.

Tazebay, 1978'de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Dış Münasebetler Daire Başkanı olarak atandı.

Türkiye Ticaret-Sanayi Odaları ve Borsalar Birliği Dış İlişkiler Daire Başkanlığı görevini de yürüten Tazebay, 1982'de YÖK'ün ilk genel sekreteri oldu.

Bakanlar Kurulu Kararı ile 1985'te YÖK Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Tazebay, 1988'de YÖK Başkan Vekili olarak seçildi, bu görevi 1996'ya kadar sürdürdü.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun İkinci Başkanlığını da yapan Uygur Tazebay, 1994-2006 arasında Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği görevini yürüttü.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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