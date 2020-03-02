Eski Yozgat Milletvekili Mevlüt Güngör Erdinç vefat etti

TBMM (AA) - Eski Yozgat Milletvekili Mevlüt Güngör Erdinç hayatını kaybetti.



Erdinç için saat 14.00'te TBMM'de tören düzenlenecek. Erdinç'in naaşı, daha sonra Ahmet Efendi Camisi'nde kılıncak cenaze namazının ardından Karşıyaka mezarlığında toprağa verilecek.

Yozgat Boğazlıyan'da 1932'de doğan Erdinç, İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulunu bitirdi. 16. Dönem Yozgat Milletvekili olan Erdinç, evli ve iki çocuk babasıydı.





Kaynak: AA