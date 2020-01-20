Eski Yunan Bakandan dikkat çeken 'Erdoğan' itirafı

Eski Ekonomi Bakanı Yanis Varoufakis, aynı zamanda Yunanistan Meclisinde temsil edilen MeRa25 adlı partinin de lideri.

Varoufakis, Brexit sonuçlarını ele alan tasarıyı değerlendirdi.

Eski Ekonomi Bakanı Yanis Varoufakis yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın Libya sorununa karışmakla ve yanlış tarafı (Hafter) tutmakla, son yılların en büyük diplomatik fiyaskosuna imza attığını ifade etti.

''YUNANİSTAN, RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN ELİNİ GÜÇLENDİRDİ''

Darbeci Hafter’i, “Savaş Ağası” olarak nitelendiren Varoufakis, “Hafter’i kucaklarken, 1990’larda (Bosna Savaşı sırasında) Karaciç’e (savaş suçlusu ve “Sırp Kasabı” lakaplı) sarılıp hem ülkenin imajına hem de coğrafi stratejik konumumuza zarar veren aşırı milliyetçileri hatırlayın” dedi. Bu sözlerle açıkça Yunan Başbakan Miçotakis'i hedef alan eski Yunan Bakan Varoufakis, Yunanistan'ın Recep Tayyip Erdoğan'ın elini güçlendirdiğini açıkladı.

''ERDOĞAN'IN İŞİNE YARADI''

Yanis Varoufakis, Yunan Hükûmetinin İsrail ve büyük petrol şirketleri ile yaptığı anlaşmanın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işine yaradığını; Türk liderin bu sayede bölgede daha fazla güç kazandığını ve Türk kamuoyunu bir arada tutabildiğini savundu.