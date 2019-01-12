’Eski Yüzler Yeni Bakışlar’ seramik sergisi sanatseverlerle buluştu

Sanatçı Vedat Kaçar'ın "Eski Yüzler Yeni Bakışlar" isimli seramik sergisi, İstanbul'da sanatseverlerle buluştu.

Sanatçı Vedat Kaçar'ın "Eski Yüzler Yeni Bakışlar" isimli seramik sergisi, D'Art Galeri'de düzenlenen etkinlikle sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Davetliler ve sanatseverlerin katılımıyla açılan sergi, 9 Şubat tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Sergi hakkında bilgiler veren Vedat Kaçar, geçmişin izlerini bugünün estetik tavrı ile birleştirerek yeni formları bugünkü mekanlara sokmaya çalışıyorum" dedi.

'800 yıllık bir geçmişimiz var'

Sergi hakkında bilgi veren Vedat Kaçar, "Yaklaşık bizim 800 yıllık bir geçmişimiz var, bu geçmiş serüven içerisinde çok ciddi birikimlerimiz var. Bunlar, Türk çini sanatının bizlere bıraktıkları çok önemli birikimler. Bu birikimlerin sadece çini üretiminde, çini sanatında kalmasından daha çok bu günün estetik tabiri ile yeni formlara kavuşmasını da çok istiyorum. Bütün yaptığım hikaye bununla ilgili. Aslında bu birikimleri alarak geçmişin izlerini bugünün estetik tavrı ile birleştirerek yeni formları bugünkü mekanlara sokmaya çalışıyorum. Benim bütün yaptığım işler hem geçmişin izlerini taşıyor hem de bugüne ait oluyor" dedi.

'Çok ciddi bir hazineye sahibiz'

Form çeşitliliği devam ettiğini belirten Kaçar, "Farklı o kadar çok bir geçmiş birikimimiz var ki, bütün bunları kullansanız bile ömrümüzün sonuna kadar çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gerçekten ciddi bir hazineye sahibiz. Yaklaşık 12'nci yüzyıldan tutun da erken Osmanlı, Osmanlı ve hatta günümüze kadar olan bu motif çeşitliliğini çok sorguluyorum. Tarzımda sürekli bir nevinin değişimi var ama bu birikimlerde sürekli değişiyor. Artık bu sergi bitti, kafamda yeni bir sergi planı başladı. Bu aslında hiç bitmiyor, sanatta böyle bir şey zaten devam edip duruyor" şeklinde konuştu.

Seramik, sonsuz üreticiliğe açık bir sanat

Seramiğin en güzel tarafına değinen Kaçar, "Çok çeşitlilik var, istediğimiz farklı türlerde pişirim tekniklerinden yararlanabiliyoruz. Sadece tek bir pişirim tekniği değil, bize sürprizler oluşturacak farklı biçim tekniklerini de kullanabiliyoruz. Birçok boya, bir çok sırlar, bir çok rölyefler, bir çok etkiler, seramik yüzeyler, yüksek rölyefler, alçak rölyefler dolayısıyla çok zengin seramik dünyası var. Seramik, dünyanın beklide en keyifli sanatlarından bir tanesidir, bana göre sonsuz bir üreticiliğe açık" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA