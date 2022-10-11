Eskici-Seyyar Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Eskici-Seyyar görev tanımı nedir, Eskici-Seyyar ne iş yapar, Eskici-Seyyar olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Eskici-Seyyar mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Eskici-Seyyar Tanımı;

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Eskici-Seyyar Maaşı Ne Kadar? 2022 Eskici-Seyyar Maaşları

Eskici-Seyyar maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Eskici-Seyyar maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Eskici-Seyyar iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9520.06

Meslek Adı :

Eskici-Seyyar

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Cadde/sokak Ve İlgili Satış Ve Hizmet Çalışanları

Meslek Grubu :

Sokak Satıcıları (Gıda Hariç)

Meslek Birim Grubu :

Sokak Satıcıları (Gıda Hariç)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

- Cadde ve Sokaklarda dolaşarak modası geçmiş giysilerin, kullanılmış eski ev eşyalarının, alım- satımını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Eskici, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Cadde ve sokaklarda seslenerek geldiğini haber vermek,

b) Getirilen eski eşyalardan işine yarayanları seçmek,

c) Eskimiş ve modası geçmiş elbise ve ayakkabıları işe yarayıp yaramayacağını incelemek,

d) Kendisine getirilen eşyaları kontrol etmek, ayırmak,

e) Eski eşyalar için bir değer biçmek, fiyat vermek ve anlaşma sağlanması halinde eşyaların sahibine ödeme yapmak,

f) Anlaşmaları halinde eşyaları satın almak,

g) Gerektiğinde eşyaların bakım ve tamirlerini yaptırmak,

h) Giysi ve ayakkabıları ikinci el giyim eşyası alan ticarethanelere satmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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