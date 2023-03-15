Eskiden balıklar vardı şimdi koyunlar! İstanbul Büyükçekmece Baraj Gölü kurudu!

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ardından İstanbul Büyükçekmece Baraj Gölü kurudu. Bir zamanlar balıkların yaşadığı gölde şimdilerde ise koyunların otladığı görüldü.

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Eskiden balıklar vardı şimdi koyunlar! İstanbul Büyükçekmece Baraj Gölü kurudu!

Türkiye'nin birçok bölgesinde bu kış beklenen yağış gerçekleşmedi. Bu durum ise yaz aylarının kurak geçeceğini ve vatandaşları zor durumda bırakan bir durum olurken uzmanlar İstanbul’da kış mevsiminde yeteri kadar kar ve yağmur yağışının olmayışının barajları etkilediğini belirtti. Barajlarda suların azlığı tedirginliğe neden oldu. İstanbul Büyükçekmece Gölü Barajında ise sular çekilince koyunlara otlanacak bir alan oluştu. Eskiden balıkların yaşadığı alanda şimdilerde koyunların otladığını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Eskiden balıklar vardı şimdi koyunlar! İstanbul Büyükçekmece Baraj Gölü kurudu!

SULAR ÇEKİLDİ BARAJIN DİBİ GÖRÜNDÜ

Büyükçekmece Gölü'nde geçtiğimiz yıl 31 Mart’ta yüzde 94.45 olan baraj kapasitesi bu yıl ise yüzde 30’a kadar düştü. Suların çekilmesiyle birlikte gölün dibindeki deniz kabukları, göl içinde bulunan yapıların kalıntıları da ortaya çıktı. Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesiyle birlikte gölün renk değiştirdiği havadan çekilen görüntülere yansıdı. Öte yandan geçtiğimiz yıl sulara kadar dolu olan yerlerde ise şimdi koyunların otladığı görüldü. Su seviyesinin önceden yüksek olduğunu belirten bir vatandaş, "Su taşın yarısındaydı. Ben buranın kuruyacağından da korkuyorum. Nasıl bir çözüm bulunur bilmiyorum ama bulsalar iyi olur" dedi.

Eskiden balıklar vardı şimdi koyunlar! İstanbul Büyükçekmece Baraj Gölü kurudu!

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