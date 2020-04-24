Eskiden erkeklerle olması sebebiyle, Neymar'ın annesi ilişkisini bitirdi!

Neymar'ın annesi kendisinden 31 yaş küçük sevgilisiyle birkaç hafta önce gündemden düşmüyordu. Ancak sonrasında ortaya çıkan ve sevgilisinin eskiden erkeklerle birlikte olduğunu öğrenen Nadine Gonçalves Santos, ilişkisini bitirme kararı aldı.

BASKI GÖRMÜŞ

PSG’de forma giyen Breziyalı yıldız Neymar’ın annesi Nadine Gonçalves Santos, 22 yaşındaki Brezilyalı model ve amatör futbolcu Tiago Ramos ile ilişki yaşamaya başladığını iki hafta önce Instagram hesabından duyurmuştu. Dört yıl önce çocuklarının babasından boşanan 53 yaşındaki Nadine Gonçalves Santos’un, Tiago Ramos ile ilişkisini duyurmasının ardından Neymar, annesinin bu fotoğrafını beğenmiş ve ‘Çok mutlu ol anne, seni seviyorum’ yorumunu yapmıştı.

Ancak Odia’dan Fabia Oliveira’nın haberine göre, ikilinin ilişkisi sona erdi. Tiago Ramos’un annesinin yanına gittiğini yazan Fabia Oliveira, genç modelin ilişkinin neden bittiği hakkında yorum yapmadığını belirtti. Tiago Ramos’un arkadaşları ise, ilişkinin bitmediğini, ikilinin sadece ara verdiğini söyledi.

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Neymar'ın annesinin sevgilisi Ramos, daha önce erkeklerle sevgiliymiş!

Fabia Oliveira, daha önce de Tiago Ramos’un eski sevgililerinin erkek olduğunu iddia etmişti. Neymar’ın annesinin de ailesinden bu nedenle büyük baskı gördüğü, bu nedenle ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

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