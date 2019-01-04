Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü etkinlikleri kapsamında "Eskiden Osmaniye Fotoğrafları" sergisi açıldı.

İsmail Has tarafından kurulan "Eskiden Osmaniye" isimli Facebook sayfasında paylaşılan fotoğraflardan oluşan fotoğraf sergisi bir alışveriş merkezinde Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Belediye Başkanı Kadir Kara tarafından açıldı.

Belediye Başkanı Kadir Kara, açılışta yaptığı konuşmada, "Bu muhteşem fotoğrafları bir araya getirerek bu sergiyi kıymetli hemşerilerimizle buluşturmamızda bizlere destek veren emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun'da; "Bizleri eskilere götüren ve birbirinden güzel fotoğrafları bir araya getirerek bu serginin oluşmasında tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'Eski'den Osmaniye" Facebook sayfası yöneticisi İsmail Has, ise konuşmasında, "Eski Osmaniye fotoğraflarını bizlere ulaştıran ve Facebook sayfamızdaki takipçilerimize, Osmaniyeli hemşerilerimize ve bizlere bu imkanı veren Osmaniye Belediyesi ve Başkanımız Kadir Kara'ya teşekkür ediyorum" dedi.

Sergi açılışına kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri, belediye başkan yardımcıları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.

Kaynak: İHA