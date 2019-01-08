Eskigediz’de ’beyaz’ güzellik

Kütahya'nın Eskigediz beldesinde yoğun kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.

Eskigediz'in sayısız medeniyetlerin izlerini taşıyan eserlere sahip olduğunu belirten Cami Kebir Mahalle Muhtarı Erol Aksu, "Gediz'e ait bilinen en eski veriler, İlkçağ" da Frigler dönemine rastlamaktadır. Önceleri Kadoi adı ile anılan kent Frigler döneminde Frigyalı kahraman Kadis adına yeniden kurularak Kadus adını almıştır. Halk arasında Kışlak Önü (Kışla Önü) diye bilinen bu bölge ile Baka mevkii üzerinde o günkü adı ile "Ermüs" olan Gediz çayı üzerinde kurulmuş bir yerleşmedir. Bu bölge Murat Dağı'nın tek geçit veren noktası olması nedeniyle da özel bir öneme sahiptir. Özellikle kar yağışı sonrası karpostallık görüntüler oluşur. Tüm vatandaşlarımızı binlerce yıllık eşsiz tarihe sahip Eskigediz beldemize bekleriz" diye konuştu.

Kaynak: İHA