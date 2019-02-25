Eskigediz’e 2 kurs birden açıldı

Kütahya'nın Eskigediz Beledesi'nde 34 kursiyerin katıldığı 2 adet dikiş kursu açıldığı bildirildi.

Eskigediz Belediye Başkanı Ercan Şimşek, "Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü - Eskigediz Belediye Başkanlığı ile Gediz Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Okulu Müdürlüğü işbirliği ile, Belediyemiz hizmet binasında açılan 2 adet kurslarda, toplam 34 kursiyerimiz hem meslek sahibi oluyorlar hemde aldıkları günlük ücret ile aile ekonomilerine katkıda bulunuyor. Amacımız 34 olan sayıyı dahada arttırmak ve ilçe ekonomimize daha fazla katkı sağlamak. Hedefimiz kursu bitiren kursiyerlerimizin daha sonra evlerinde üretecekleri ürünleri satıp aile bütçelerine katkı sağlamaları.Kurslarda çalışan bayanlara günlük ücreti Kütahya İşkur il Müdürlüğü tarafından ödenmekte" diye konuştu.

Kaynak: İHA