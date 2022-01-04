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Eskihisar - Topçular feribot ücreti 2022 | Eskİhisar Yalova feribot ücreti ne kadar, kaç TL?

Eskihisar - Topçular arabalı vapur hattını kullanan bir çok kişi 2022 yılında geçerli olacak fiyatları merak ediyor. Peki, Eskİhisar Yalova feribot ücreti ne kadar, kaç TL? İşte Eskihisar - Topçular feribot ücreti 2022

Eskihisar - Topçular feribot ücreti 2022 | Eskİhisar Yalova feribot ücreti ne kadar, kaç TL?

İstanbul'da köprü geçiş ücretlerine ve Avrasya Tüneli'ne zam gelmişti. Bu gelişmelerin ardında bir zam haberi de Eskihisar-Topçular arabalı vapur hattı için geldi. Bu bağlamda, Eskİhisar Yalova feribot ücreti ne kadar, kaç TL? İşte Eskihisar - Topçular feribot ücreti 2022

Eskihisar - Topçular feribot ücreti 2022 | Eskİhisar Yalova feribot ücreti ne kadar, kaç TL?

2022 ESKİHİSAR - TOPÇULAR FERİBOT ÜCRETİ

Eskihisar-Topçular arabalı vapur ücretlerine İDO tarafından 1 Ocak 2022 tarihinden başlamak üzere yüzde 50'nin üzerinde zam gerçekleştirildi. 

2021 senesinde 95 lira olan tek yön ücreti yeni tarife ile 145 liraya yükseldi.

Eskihisar - Topçular feribot ücreti 2022 | Eskİhisar Yalova feribot ücreti ne kadar, kaç TL?

Aynı vapur hattında gidiş-dönüş ücretleri otomobil, minivan ve jip tarzı araçlar için 275 lira olarak açıklandı.

Hattı kullanacak bir TIR ise tek yön için 365 lira ücret ödeyecek.

Eskihisar - Topçular feribot ücreti 2022 | Eskİhisar Yalova feribot ücreti ne kadar, kaç TL?

SİRKECİ-HAREM HATTI DA ZAMLANDI

2021 senesinde bu hatta otomobil ve minivan araçlar için geçiş ücreti 21 liraydı. 2022 senesinde ise bu rakam yüzde 40 zamlanarak 29 liraya çıktı.

Gerçekleşen zamla birlikte yolcu bileti de 8 liradan 10 liraya çıktı.

Eskihisar - Topçular feribot ücreti 2022 | Eskİhisar Yalova feribot ücreti ne kadar, kaç TL?

İstanbul kart için geçerli olan ücret ise 4.03 liradan 5.48 liraya yükseldi.

Oğuz Büber
Trend Haberler Editörü
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