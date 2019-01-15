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Eskişehir-Bozüyük karayolu ulaşıma kapandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Eskişehir-Bozüyük karayolu ulaşıma kapandı.

Eskişehir-Bozüyük karayolu ulaşıma kapandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Eskişehir-Bozüyük karayolu ulaşıma kapandı.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Eskişehir-Bozüyük karayolunun Bozüyük istikameti ulaşıma kapandı. Araçların uzun kuyruklar oluşturduğu karayolunda Eskişehir istikametinin ise ulaşıma açık olduğu belirtildi. Karayolları ve trafik ekipleri yolu açabilmek için çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan Bozüyük-Söğüt yolunun da ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA

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