Bilecik'in Bozüyük ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Eskişehir-Bozüyük karayolu ulaşıma kapandı.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Eskişehir-Bozüyük karayolunun Bozüyük istikameti ulaşıma kapandı. Araçların uzun kuyruklar oluşturduğu karayolunda Eskişehir istikametinin ise ulaşıma açık olduğu belirtildi. Karayolları ve trafik ekipleri yolu açabilmek için çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan Bozüyük-Söğüt yolunun da ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA