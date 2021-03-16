Eskişehir Çifteler Nüfusu 2020 - 2021 |  Çifteler İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Eskişehir Çifteler Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Eskişehir Çifteler nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Eskişehir Çifteler Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çifteler ilçesinin bağlı bulunduğu Eskişehir ilinde 888 bin 828 kişi yaşamaktadır. Eskişehir ili 13960 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 852 (km²) si Çifteler ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Eskişehir Çifteler nüfusu 14 bin 925 kişidir.

Eskişehir Toplam Nüfusu Kaçtır?

888 bin 828 kişidir.

Çifteler İlçe Nüfusu Kaçtır?

14 bin 925 kişidir.

Eskişehir Çifteler Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 3,2 olarak gerçekleşmiştir.

Çifteler İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 31,036993 Enlem : 31,036993

Çifteler İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Eskişehir iline bağlı bulunan Çifteler ilçesinin telefon alan kodu 0 222 şeklinde başlamaktadır.

Çifteler ilçesinin bağlı olduğu Eskişehir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Çifteler ilçesinin bağlı olduğu il olan Eskişehir ilinin plaka kodu 26 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020