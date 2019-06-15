Eskişehir Dostlar Grubu üyeleri Babalar Günü’nü huzurevinde kutladı

Eskişehir Dostlar Grubu üyeleri, Babalar Günü nedeniyle huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek onları yalnız bırakmadı.

Safiye Gönül Bayar Huzurevi'nde gerçekleşen etkinliğe, Eskişehir Dostlar Grubu üyeleri, "Babalar Günü'nü kutlamak amacıyla, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Grup üyelerinden Mustafa Yakar, Nuray Bilgeç ve İtriye Biçer, huzurevi sakinlerine çeşitli hediyeler takdim etti.

Etkinlikte Dostlar Grubu adına konuşan Adanan Biçer, "Huzurevi sakinlerini unutmadığımızı ve onların hoşça bir vakit geçirmelerini sağlamak için buradayız. Eskişehir "Dostlar Grubu" konser korosu şefi Halil Aydemir, saz sanatçıları Muzaffer Yeşilören, Fikret Kaplan, Levent Şıkyazar, Feyyaz Hacıoğlu ve Semih Akman eşliğinde ve solistler İsmail Metin ve İtriye Biçer'in türküleri eşliğinde huzurevinde güzel ve ahenkli müzik ziyafeti sunuldu. Bizler birbirimizi seven ve birbirimize değer veren Eskişehir "Dostlar Grubuyuz'. Bundan sonra da farklı aktivitelerde, muhtelif zamanlarda Eskişehir'de bir araya gelerek çeşitli etkinliklerimize ara vermeden devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA