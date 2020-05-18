Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu; ”101 yıllık azim, özveri ve çabayı onurla taşıyoruz”

Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu, 19 Mayıs 1919'un yıl dönümünde bir mesajı yayınladı.

Kurul mesajında, "Bizler için 19 Mayıs 1919, hafızalarımızda sadece bir tarih değil, bir milletin yeniden doğuşu ve bağımsızlığımızın ifadesidir. Gazi Mustafa Atatürk'ün "Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz" cümlesi ise kabul ettiğimiz bir görevdir. Bu görevi yerine getirirken ülkemizin hem bağımsızlığa hem de bugünkü kalkınma seviyesine taşıyan 101 yıllık azim, özveri ve çabayı onurla taşıyoruz. Dünyanın çok ciddi bir değişim geçirdiği, tanımların yeniden yapılmaya başlandığı, sanayiden gıdaya, dijitalleşmeden finansa kadar her alandaki üretimin kabuk değiştireceği yeni günler bizleri bekliyor. Ancak biz hazırız. İçimizdeki girişimci ve azimli ruhta buna hazır. Çünkü Atamızın bizlere emanet ettiği bu ülke, cumhuriyetimiz ve halkımızın bize olan inancı, bizleri cesaretlendirmektedir. Zor yollardan zor günlerden geçtiğimizi biliyoruz. Ama "Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar." Bunu da biliyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklâl Savaşı şehitlerimizi ve gazilerimizi, rahmet ve minnetle yâd ederiz." denildi.

Kaynak: İHA