Eskişehir Motosiklet Spor Kulübü kupa gecesi

Eskişehir Motosiklet Spor Kulübü'nün hazırladığı; Eskişehir Türkiye Şampiyonları Kupa Gecesi Töreni, Eskişehir Yunus Emre Kültür Sanat Merkezi'nde davetlilerin katılımı ile gerçekleşti.

Program gereği: bir dakika saygı duruşu yapıldı ve ardından İstiklal Marşı söylendi. Programın sunuculuğunu sanatçı Şeker Aybala yaptı. Türk Halk Müziği sanatçıları Muharrem Atabay ve Aytaç Karausta Eskişehir türkülerini sazları eşliğinde söylediler. Keman Sanatçısı Emre Küçük, Türk Sanat Musikisi eşsiz eserlerini seslendirdi. Eskişehir halk oyunları, gösterilerini sundu.

Eskişehir'den 2018 Enduro şampiyonları olan Türkiye birincisi Ali Baydaş, Türkiye ikincisi Murat Akın, Türkiye Üçüncüsü Cemal Paşaoğlu, Türkiye üçüncüsü Mehmet Sağdıç'a plaketleri ve kupaları sıra ile taktim edildi. Ayrıca; Şehit Fethi Sekin adına da düzenlenen yarışda, Hakan Tunç birincilik kupasını şehidimiz adına aldı. Sanatçılardan Muharrem Atabay'a, Aytaç Karausta'ya, Emre Küçük'e de plaket taktim edildi. Çeşitli yarışmalardada, derece alan yarışmacılara da plaketleri taktim edildi.

Enduro Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Ümit Şengül, "Gençlerimiz; 2019 sezonunda da tüm yarışmalara, daha iyi yerlere gelmek için çaba göstereceklerini amaç edindiler. Gençleri yetiştirebilmek içinde, motosiklet okulu kuracaklarını ve katılan kursiyere eğitimler vereceklerini" dile getirdi.

Kaynak: İHA