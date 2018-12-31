Eskişehir polisi uyuşturucuya geçit vermiyor

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yılın son günü uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor.

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde il dışından uyuşturucu getirdiği tespit edilen 3 şüpheli şahsı yakaladı. Şahısların üst aramalarında toplam 73,05 gram metanfetamin maddesi ve 4,16 gram sigara ile karıştırılmış esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yasal işlem yapıldı.

Kaynak: İHA