Eskişehir Sanayi Odası’nda aile şenliği coşkusu

Eskişehir Sanayi Odası'nın geleneksel "Aile Şenliği Kahvaltısı', yoğun katılımla ve coşkuyla gerçekleşti.

Eskişehir Sanayi Odası üyelerinin aileleriyle yer aldığı şenlik, sohbet ve tanışma ortamı sağlamak amacıyla ESO Hizmet Binası bahçesinde gerçekleştirildi. Eskişehir Sanayi Odası'nın bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği "Aile Şenliği Kahvaltısı'na 1200'den fazla kişinin katılımı oldu. Eskişehirli üreticiler de zorlu üretim günleri arasında stres atma imkânı buldu.

"Büyük bir aileyiz

Etkinlikte konuşan ev sahibi ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Bugün burada çok güzel bir birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Özellikle ailelerimizin bir arada ve paylaşım içinde olmasını çok önemsiyoruz. Hepimiz büyük bir aileyiz. Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz etkinlik aslında 5'incisi olacaktı. Ama o günleri de yine birlikte ve özveriyle, üretimin gücüyle atlattık. Yeniden herkese teşekkür ederiz. Burada bir şey daha söylemek istiyorum. Ekim ayının sonuna doğru Kadın Girişimciler ve Genç Girişimciler Kurullarımızla ilgili seçimler olacak. O yüzden ailelerimizi ve gençlerimizi bu tip güzel organizasyonların içerisinde olmaya çağırıyorum. Hem kadın girişimcilere hem de genç girişimcilere sesleniyorum, gelin Sanayi Odası'na bu kurullarımıza kayıtlarınızı yaptırın" dedi.

"Başarınız ülkemizin başarısıdır"

Açılışta konuşan Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun'da yaptığı konuşmada gelenekselleşmeye giden etkinliğin çok değerli olduğunu belirterek, "Bütün ekonomik problemlerin çözümünün arkasında üretim vardır. Bütün ülkeler üretimi arttırmaya çalışır. Bu üretim hem mal üretimi hem hizmet üretimi hem inovasyon hem yepyeni buluşlar, fikirler olarak karşımıza çıkıyor. Sizler sadece Eskişehir'imiz için değil, ülkemizin ekonomisinin kalkınması için canla başla üretim yapan sanayicilerimizsiniz ve ailelerisiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Sizin başarınız ülkemizin başarısıdır" şeklinde konuştu.

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"Daha da iyi olacak"

Etkinliğin açılışında konuşan ESO Meclis Başkanı Süha Özbay ise, "Geleneksel kahvaltı şenliğinde her sene daha da ileriye gidiyor, daha profesyonel hale geliyor. Önümüzdeki yıl daha iyi olacağına inanıyorum. Katılımınız için sağ olun, var olun" ifadelerini kullandı.

"Birlik beraberlik tablosu"

Açılışta konuşan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli ise, bu sene üçüncüsü yapılan Eskişehir Sanayi Odası'nın aile şenliğinin çok harika bir görünüme sahip olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu sene özellikle geçen seneye göre daha bir profesyonelce yapılmış. Bunun için de sayın başkanımızı kutluyorum. Evet yarın milyonlarca gençlerimiz okula başlayacak. Bugünden hepsine başarılar diliyorum. Cumhuriyetimizin yüzüncü yıl dönümü bu sene değişik etkinliklerimiz olacak. Bununla ilgili de çok gururluyum. Önümüzdeki günlerde duyuracağımız etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum. Eksiklinizi Allah göstermesin. Birlik beraberlik olduğu zaman ne kadar güzel tablolar ortaya çıkıyor. Bunu da bugün görmüş olduk."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)