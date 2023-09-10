Eskişehir Sanayi Odası’nda aile şenliği coşkusu

Eskişehir Sanayi Odası'nın geleneksel "Aile Şenliği Kahvaltısı', yoğun katılımla ve coşkuyla gerçekleşti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Eskişehir Sanayi Odası’nda aile şenliği coşkusu

Eskişehir Sanayi Odası'nın geleneksel "Aile Şenliği Kahvaltısı', yoğun katılımla ve coşkuyla gerçekleşti.

Eskişehir Sanayi Odası üyelerinin aileleriyle yer aldığı şenlik, sohbet ve tanışma ortamı sağlamak amacıyla ESO Hizmet Binası bahçesinde gerçekleştirildi. Eskişehir Sanayi Odası'nın bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği "Aile Şenliği Kahvaltısı'na 1200'den fazla kişinin katılımı oldu. Eskişehirli üreticiler de zorlu üretim günleri arasında stres atma imkânı buldu.

"Büyük bir aileyiz

Etkinlikte konuşan ev sahibi ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Bugün burada çok güzel bir birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Özellikle ailelerimizin bir arada ve paylaşım içinde olmasını çok önemsiyoruz. Hepimiz büyük bir aileyiz. Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz etkinlik aslında 5'incisi olacaktı. Ama o günleri de yine birlikte ve özveriyle, üretimin gücüyle atlattık. Yeniden herkese teşekkür ederiz. Burada bir şey daha söylemek istiyorum. Ekim ayının sonuna doğru Kadın Girişimciler ve Genç Girişimciler Kurullarımızla ilgili seçimler olacak. O yüzden ailelerimizi ve gençlerimizi bu tip güzel organizasyonların içerisinde olmaya çağırıyorum. Hem kadın girişimcilere hem de genç girişimcilere sesleniyorum, gelin Sanayi Odası'na bu kurullarımıza kayıtlarınızı yaptırın" dedi.

"Başarınız ülkemizin başarısıdır"

Açılışta konuşan Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun'da yaptığı konuşmada gelenekselleşmeye giden etkinliğin çok değerli olduğunu belirterek, "Bütün ekonomik problemlerin çözümünün arkasında üretim vardır. Bütün ülkeler üretimi arttırmaya çalışır. Bu üretim hem mal üretimi hem hizmet üretimi hem inovasyon hem yepyeni buluşlar, fikirler olarak karşımıza çıkıyor. Sizler sadece Eskişehir'imiz için değil, ülkemizin ekonomisinin kalkınması için canla başla üretim yapan sanayicilerimizsiniz ve ailelerisiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Sizin başarınız ülkemizin başarısıdır" şeklinde konuştu.

"Daha da iyi olacak"

Etkinliğin açılışında konuşan ESO Meclis Başkanı Süha Özbay ise, "Geleneksel kahvaltı şenliğinde her sene daha da ileriye gidiyor, daha profesyonel hale geliyor. Önümüzdeki yıl daha iyi olacağına inanıyorum. Katılımınız için sağ olun, var olun" ifadelerini kullandı.

"Birlik beraberlik tablosu"

Açılışta konuşan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli ise, bu sene üçüncüsü yapılan Eskişehir Sanayi Odası'nın aile şenliğinin çok harika bir görünüme sahip olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu sene özellikle geçen seneye göre daha bir profesyonelce yapılmış. Bunun için de sayın başkanımızı kutluyorum. Evet yarın milyonlarca gençlerimiz okula başlayacak. Bugünden hepsine başarılar diliyorum. Cumhuriyetimizin yüzüncü yıl dönümü bu sene değişik etkinliklerimiz olacak. Bununla ilgili de çok gururluyum. Önümüzdeki günlerde duyuracağımız etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum. Eksiklinizi Allah göstermesin. Birlik beraberlik olduğu zaman ne kadar güzel tablolar ortaya çıkıyor. Bunu da bugün görmüş olduk."

Eskişehir Sanayi Odası’nda aile şenliği coşkusu

Eskişehir Sanayi Odası’nda aile şenliği coşkusu

Eskişehir Sanayi Odası’nda aile şenliği coşkusu

Eskişehir Sanayi Odası’nda aile şenliği coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
Son Haberler
Ağrı’da “Dünya İlkyardım Günü” etkinliği
Ağrı’da “Dünya İlkyardım Günü” etkinliği
Edirne’deki feci kazanın tanıkları konuştu: "Patlama sesiyle kaza oldu"
Edirne’deki feci kazanın tanıkları konuştu: "Patlama sesiyle kaza oldu"
Mağarada mide kanaması geçiren ABD’li bilim adamının tahliyesine başlandı
Mağarada mide kanaması geçiren ABD’li bilim adamının tahliyesine başlandı
Edirne Valisi Sezer kaza bölgesinde incelemelerde bulundu
Edirne Valisi Sezer kaza bölgesinde incelemelerde bulundu
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Çok Okunanlar
Ünlü oyuncu Ulaş Ünal, rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Ünlü oyuncu Ulaş Ünal, rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulacak 100 yıl mesajı! ''Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur''
Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulacak 100 yıl mesajı! ''Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur''
Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu
Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu
İzmir’de 80 yaşındaki vatandaşı dolandırmaya çalışan sahte polisler, gerçek polise yakalandı
İzmir’de 80 yaşındaki vatandaşı dolandırmaya çalışan sahte polisler, gerçek polise yakalandı
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Define avcılarının hedefi oldu! Kanuni’yi Rodos seferine götüren tarihi köprü yok oluyor
Define avcılarının hedefi oldu! Kanuni’yi Rodos seferine götüren tarihi köprü yok oluyor
Arkadaşlığı Kolayca Aşka Dönüştürebileceğiniz O Burç!
Arkadaşlığı Kolayca Aşka Dönüştürebileceğiniz O Burç!
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı