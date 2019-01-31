Eskişehir Şehir Hastanesi 3 aya binlerce hizmet sığdırdı

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Şehir Hastanesi'nin hizmet vermeye başladığı üç aylık hizmet sürecini rakamlarla açıkladı.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nin tüm birimleriyle, en iyi sağlık hizmetini 7/24 aynı nitelikte sunma hedefiyle şifa dağıttığına değinen Doç. Dr. Uğur Bilge, bin 81 yatak kapasiteli Eskişehir Şehir Hastanesi'nde; 495 bin 458 poliklinik, 143 bin 625 acil poliklinik, 15 bin 436 yatan hasta, 3 bin 36 yoğun bakım yatan hasta, 740 yenidoğan yoğun bakım yatan hasta, bin 456 doğum, 27 kvc by pass cerrahi, 624 anjiyo, 2 bin 500 endoskopi, 10 bin 397 ameliyat işlemlerinin gerçekleştiğini bildirdi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Bilge, Eskişehir Şehir Hastanesi'nin bölgenin tedavi merkezi konumunda oluğunu söyleyerek, "Nitelikli yataklarıyla bir ve iki kişilik odalarda, halkımıza en iyi hizmeti nasıl verebiliriz onun çabası içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA