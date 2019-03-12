Eskişehir Şehir Hastanesi’nde Obezite Merkezi açıldı

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde oluşturulan Obezite Merkezi, İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Uğur Bilge'nin katılımıyla açıldı.

Merkez, bir sorumlu hekim, bir koordinatör, bir diyetisyen, bir psikolog, bir sağlık görevlisi, bir fizyoterapist, bir hasta karşılama ve kayıt olmak üzere toplam 7 personel görev yaparak, fazla kilolarından kurtulmak ve sağlıklı bir yaşam biçimine kavuşmak isteyen kişiler için hizmet verilecek. 5 Aralık 2018 tarihinden itibaren hasta kabulüne başlanan merkezde, diyet, egzersiz ve psikolojik destek birimleri de yer alarak kilo kaybının sağlanması ve hasta motivasyonunun yanı sıra yaşam tarzı değişikliği de hedefleniyor.

Şehir Hastanesi B Blok giriş katında faaliyete giren Obezite Merkezi açılışında konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, "Şehir Hastanemizdeki Obezite Merkezinin esas amacı, insanların yaşam şekillerini değiştirmek. Yanlış bildiği şeyleri düzeltmek, hayatlarına egzersizi sokmak ve bu zamana kadar yaşama bakış açısı gibi şeylerin hepsini düzelterek hastaların hayatına dokunup, daha kaliteli bir yaşam sağlamak" olduğunu belirtti.

Öte yandan Obezite Merkezinde bugüne kadar yaklaşık 300 hasta ile ön görüşme yapılarak, programa devam edebilecek ve uyum sağlayabilecek 129 hasta programa kaydedildiği ve toplam 6 modülden oluşan programlar çerçevesinde bir yılda tamamlandığı belirtildi.

Kaynak: İHA