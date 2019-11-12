Eskişehir Şehir Hastanesine bir unvan daha

Geçtiğimiz günlerde, "Bebek Dostu Hastane" ve "Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım" ünvanı alan Eskişehir şehir hastanesi, 4-5 Kasım tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı denetçileri tarafından yapılan değerlendirmede yüz üzerinden 99 puan alarak "Anne Dostu Hastane" unvanı da aldı.

Eskişehir Şehir Hastanesi yönetimine plaketi, düzenlenen törenle Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge tarafından takdim edildi.

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, belge takdim töreninde konuşarak, "Hastanemizde Anne Dostu Hastane kapsamında bütün anne adayları güvenli, kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmeti almaktadır. Kurumuzdaki hizmet gebelik dönemi, doğuma hazırlık, doğum, doğum sonrası bakım ve danışmanlık hizmetini kapsamaktadır. Poliklinik, eğitim, danışmanlık ve doğum hizmetleri ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak sunulmaktadır. Kurumuzda doğum hizmetleri anne ve bebek odaklı verilmektedir. Gebelerin mahremiyet beklentileri itina ile karşılanmaktadır. Ev ortamının güven ve huzurunu hissettirecek tek kişilik mahremiyete uygun odalarda, yüksek hijyen ve konfor standartları sunulmaktadır. Doğum sonrası bebeklerin anneleri ile tensel teması en kısa sürede sağlanmaktadır. Kurumumuz çalışanlarının bilgi ve becerilerini güçlendirmek için sürekli hizmet içi eğitim yapılmaktadır. Eskişehir şehir hastanesi dünyanın en kıymetli hazinesi olan yavrularımıza kavuşma yolunda anne ve bebek dostu hastane unvanlarına sahip olarak vatandaşlarımıza kucak açmaktadır" ifadelerini kullandı.

Daha sonra söz alan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, "Yüksek kalite ve verimlilikte hizmet sunan Eskişehir Şehir Hastanemiz hedeflerine bir bir ulaşıyor. Anne dostu hastane olmak hem bebek dostu ünvanını içeriyor hem de birçok anne gebelik ve doğum öncesi sonrasını kapsayan içerisinde hem kaliteyi hem tıbbi seviyeyi hem otelcilik hizmetlerini barındıran çok içerikli bir durum. Tabi ki bu belgeyi almak çok zor . Çünkü bakanlığımızın uluslararası kriterlere göre belirlenmiş oldukça ağır şartları var.Bu şartların her aşamasında şehir hastanemiz 2 gün boyunca en ince ayrıntısına kadar titizlikle denetlenip değerlendirilmesi sonucunda belgeyi almaya hak kazandı.Emeği geçen herkesi tebrik ediyor ve hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA