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Eskişehir Seyitgazi Nüfusu 2020 - 2021 |  Seyitgazi İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Eskişehir Seyitgazi nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Eskişehir Seyitgazi nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Eskişehir Seyitgazi nüfusunun 12844 olduğu açıklandı. Haberimizde  Eskişehir Seyitgazi yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Eskişehir Seyitgazi Nüfusu 2020 - 2021 |  Seyitgazi İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Eskişehir Seyitgazi Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Eskişehir Seyitgazi nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Eskişehir Seyitgazi Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Seyitgazi ilçesinin bağlı bulunduğu Eskişehir ilinde  888 bin 828 kişi yaşamaktadır. Eskişehir ili 13960 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,574 (km²) si Seyitgazi ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Eskişehir Seyitgazi nüfusu 12 bin 844 kişidir.

Eskişehir Seyitgazi Nüfusu 2020 - 2021 |  Seyitgazi İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Eskişehir Toplam Nüfusu Kaçtır?

888 bin 828 kişidir.

Seyitgazi İlçe Nüfusu Kaçtır?

12 bin 844 kişidir.

Eskişehir Seyitgazi Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -12,8 olarak gerçekleşmiştir.

Eskişehir Seyitgazi Nüfusu 2020 - 2021 |  Seyitgazi İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Seyitgazi İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  30,696198      Enlem :  30,696198

Seyitgazi İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Eskişehir iline bağlı bulunan Seyitgazi ilçesinin telefon alan kodu 0 222 şeklinde başlamaktadır.

Seyitgazi ilçesinin bağlı olduğu Eskişehir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Seyitgazi ilçesinin bağlı olduğu il olan Eskişehir ilinin plaka kodu 26 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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