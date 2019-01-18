Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çalışanlarına KETEM eğitim verildi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tüm çalışanlarına yönelik Kanser Erken Teşhis, Tarama konusunda iki ayrı eğitim toplantısı düzenledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever toplantılarda yaptığı konuşmada; insan sağlığının ihmal edilemeyecek kadar hassas bir konu olduğunu ve özellikle kanserden korunmada erken teşhisin önemine vurgu yaparak, tüm çalışanlarının bu konuda bilgilendirilmesi amacıyla eğitim toplantısı düzenlendiğini ifade etti.

Tüm personellerin sağlıklı olarak yaşam sürebilmek için, kanser konusunda tarama yaptırmaları gerektiğini ifade eden İl Müdürü Dr. Emine Sever, bu konuda il müdürlüğü olarak personele yardımcı olunacağını belirtti.

Daha sonra Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Tepebaşı Halk Sağlığı Merkezi uzmanlarınca "Kanser Erken Teşhis, Tarama" konusunda sunum yapılarak, belirli yaş gruplarındaki personellerin "Taramalar bir günü kanser bir ömrü alır" sloganıyla ücretsiz tarama testlerini yaptırmaya aile hekimlerine ve KETEME müracaat etmeleri gerektiği belirtildi.

Karşılıklı soru-cevap bölümüyle toplantılar sona erdi

Kaynak: İHA