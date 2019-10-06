Eskişehir Ülkü Ocaklarından ’kadına şiddet’ ve ’çocuk istismarı’ açıklaması

Eskişehir'de Ülkü Ocakları, kadına şiddet ve çocuk istismarı olaylarıyla ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi.

Ülkü Ocakları Eskişehir İl Başkanlığı, Ulus Meydanı'nda kadına şiddet ve çocuk istismarı olaylarıyla ilgili bir basın açıklaması düzenledi. Espark önünde düzenlenen basın açıklamasına yaklaşık 30 kişi katılırken, ellerindeki pankartlarla da farkındalık oluşturmaya çalıştılar. Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen basın açıklamasına, Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan ve çeşitli dernek başkanları da katıldı.

"Yalnızca saldırganı durdurmaya yetecek kadar kuvvet uygulamak, hukuka uygundur"

Ülkü Ocakları Eskişehir İl Başkanı Kazım Aksoy gerçekleştirdikleri bu toplantının kadına şiddet ve çocuk istismarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendiğini belirtti. Aksoy, "Gün geçmiyor ki ülkemiz gündeminde kadına şiddet ve çocuk istismarı meşgul etmesin. Bu konularda bu vatanın öz evlatları olan biz ülkücülerin de söyleyeceği birçok şey var elbet. Ülkü Ocakları olarak, bizler kendimizi, siz saygıdeğer halkımızı bilinçlendirmek, hukuki haklarımızı sizlere anlatmakla hükümlü kıldık. Bunun için ise bu etkinliği düzenledik. Birazdan okuyacağımız haklar, herhangi bir şiddet ve istismar durumuna şahitlik ettiğiniz takdirde sizlerin yapmanız gerekenleri gösteriyor. Kadına şiddet vakasıyla karşılaşılması halinde olayı seyretmek yerine, kadını kurtarmak adına etkili ve ölçülü davranışlarda bulunmak her vatandaşın hakkıdır. Öncelikli olarak mümkünse kadın, saldırganın elinden kurtarılmalı, bu mümkün değilse saldırgan, orantılı bir kuvvet ile yalnızca etkisiz hale getirilmelidir. Yalnızca saldırganı durdurmaya yetecek kadar kuvvet uygulamak, hukuka uygundur. Abartı bir kuvvet uygulaması hukuken kabul edilmez. Dikkat edilmesi gereken husus saldırganın saldırısına eşit bir kuvvet ile onu etkisiz hale getirerek kadını korumaktır. Örneğin kadına herhangi bir silah olmadan, çıplak elle saldıran saldırganı engellemek için silah yerine geçecek cisimleri kullanmamalısınız. Bu ve bunun gibi bizi bilgilendirecek olan kadına şiddet ve çocuk istismarını engellemede vatandaşlık haklarımızın özünü içeren bu bildiriyi bütün Eskişehirli halkımızın faydalanması için Ülkü Ocakları Eskişehir İl Başkanlığı olarak kurduğumuz sekreteryayla hazırladık ve bu etkinliğimizde dağıtma kararı aldık" dedi.

Kaynak: İHA