Eskişehir Valiliği; "Bir yılda 315 metruk bina yıkıldı"

Eskişehir Valiliği, suç işlenmesine ve suç işleyenlerin saklanmasına imkan verdiği tespit edilen, suçluların barınmalarına zemin oluşturabilecek metruk binaların yıkılması ve rehabilite edilmesi ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı'nın metruk binalarla mücadele eylem planı çerçevesinde Eskişehir'de bulunan metruk binaların yıkılması ve rehabilite edilmesi için çalışmalara ağırlık verildi. Eskişehir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, ilgili Belediye Başkanlıkları ve bina sahipleri ile gerçekleştirilen koordineli çalışmalar sonucu 2018 yılı içerisinde tespit edilen 508 adet metruk binadan 315 binanın yıkımı veya rehabilite edilmesi sağlandı.

Önceki gün vatandaşların tepkilerini dile getirdiği, Emek Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan tek ve iki katlı binalarla ilgili olarak; Büyükşehir Belediye Başkanlığının yol genişletme çalışmaları kapsamında 15 bina ile ilgili kamulaştırma kararı alınırken bu binalarda 7'si Türk, 7'si yabancı uyruklu aile olmak üzere toplam 51 kişi için Odunpazarı Belediyesince gerekli tedbirlerin alınması sağlandı. Yol genişletme kapsamında bulunan eski binalar yapı sahiplerine bedellerinin ödenerek kamulaştırma işleminin tamamlanması sonucunda yıkılacak ve süreç Eskişehir Valiliğince takip edilecek.

Kaynak: İHA