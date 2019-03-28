Eskişehir Valisi Çakacak’dan Vali Şentürk’e ziyaret

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Şentürk tarafından karşılanan Vali Çakacak, şeref defterini imzaladıktan sonra valilik makamına geçti. Kendilerini Bilecik'te ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Şentürk, nezaketlerinden dolayı Vali Çakacak'a teşekkür etti. Ziyaret, Bilecik ve Eskişehir'deki çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunulması, illerin sosyo-ekonomik yapısını değerlendirmeleriyle sona erdi.

Kaynak: İHA