İstanbul27 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Eskişehir'de 2 bin 208 şişe etil alkol ele geçirildi

Eskişehir'de 2 bin 208 şişe etil alkol ele geçirildi

ESKİŞEHİR'de polis, kaçak satışı yapılacağı belirlenen 2 bin 208 şişe etil alkol ele geçirdi.

Eskişehir'de 2 bin 208 şişe etil alkol ele geçirildi

ESKİŞEHİR'de polis, kaçak satışı yapılacağı belirlenen 2 bin 208 şişe etil alkol ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları operasyonda kaçak satışı yapılacağı belirlenen 1 litrelik şişelerde, 2 bin 208 şişe etil alkol ele geçirdi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

DHA

HABERE YORUM KAT