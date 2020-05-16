Eskişehir’de 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Eskişehir'in de içlerinde bulunduğu 14 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan korona virüs tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00 itibariyle başladı. Saatler gece yarısını gösterdiğinde polis ekipleri tüm önlemleri alarak belirli cadde ve yolları kapatıp vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı. 4 gün boyunca devam edecek olan sokağa çıkma yasağı, 20 Mart saat 23.59 itibariyle sona erecek.

Kısıtlamanın olduğu 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günlerinde ise marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar saat 10.00-16.00 arasında vatandaşlara hizmet vermek için açık bulunacak.

Kaynak: İHA