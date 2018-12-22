İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Eskişehir’de 53 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi

Eskişehir’de 53 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 482 bin Türk Lirası olan 53 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Eskişehir’de 53 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 482 bin Türk Lirası olan 53 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri bir çekici ve dorsesinde arama yaptı. Aramada, aracın dorse kısmında çeşitli markalara ait toplam 53 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara tespit edildi. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten araçtaki sigaralara el konulurken, alayla ilgili yakalanan 1 şahıs gözaltına alındı.

Eskişehir’de 53 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi

Eskişehir’de 53 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.